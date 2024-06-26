В зоне спецоперации пропал 41-летний уроженец Ростовской области

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В зоне СВО без вести пропал 41-летний военнослужащий из Ростовской области. Алексей Емельянов (Емеля) не выходил на связь с родственниками с 16 мая.Местного жителя призвали на службу в станице Владимирской Красносулинского района. Он был в составе 57-й штурмовой части. В последний раз Алексей общался с близкими, когда направлялся в Энергодар.После очередного звонка родственникам 16 мая мужчина пропал.Если вы знаете где может быть Алексей, обратитесь в воинскую часть.