В Ростовской области попытались передать наркотики в лимонах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области 10 августа.Происшествие случилось в Новочеркасской ИК № 14. На подозрительный свёрток указал служебный пёс. Как оказалось, внутри лимонов находились наркотические вещества. Около 5 граммов порошка неизвестного происхождения пытались спрятать прямо в сердцевине фруктов.Доставщика «запретного плода» задержали. На него завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Если вину наркокурьера получится доказать в суде, ему грозит до трёх лет лишения свободы.