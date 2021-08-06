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В Ростовской области попытались передать наркотики в лимонах

В Ростовской области попытались передать наркотики в лимонах

В Ростовской области попытались передать наркотики в лимонах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области 10 августа.

Происшествие случилось в Новочеркасской ИК № 14. На подозрительный свёрток указал служебный пёс. Как оказалось, внутри лимонов находились наркотические вещества. Около 5 граммов порошка неизвестного происхождения пытались спрятать прямо в сердцевине фруктов.

Доставщика «запретного плода» задержали. На него завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Если вину наркокурьера получится доказать в суде, ему грозит до трёх лет лишения свободы.

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