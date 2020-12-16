Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

В Шахтах 18-летняя девушка пыталась передать в СИЗО банку меда, наполненную наркотиками

В Шахтах 18-летняя девушка пыталась передать в СИЗО банку меда, наполненную наркотиками
В Ростовской области 18-летняя девушка пыталась передать в СИЗО банку меда, наполненную наркотиками. Инцидент произошел 17 декабря в СИЗО № 4.

Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области, 18-летняя девушка принесла продуктовую передачу на имя одной из задержанных. Во время досмотра среди продуктов нашли банку меда, в которой был пакет с порошком. Предположительно, это наркотики.

В отношении девушки, передавшей наркотики в СИЗО, завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.