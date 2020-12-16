В Шахтах 18-летняя девушка пыталась передать в СИЗО банку меда, наполненную наркотиками

В Ростовской области 18-летняя девушка пыталась передать в СИЗО банку меда, наполненную наркотиками. Инцидент произошел 17 декабря в СИЗО № 4.Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области, 18-летняя девушка принесла продуктовую передачу на имя одной из задержанных. Во время досмотра среди продуктов нашли банку меда, в которой был пакет с порошком. Предположительно, это наркотики.В отношении девушки, передавшей наркотики в СИЗО, завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».