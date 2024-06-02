В Ростовской области площадь лесного пожара увеличилась до 117 гектаров

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области увеличилась до 117 гектаров. Огонь вспыхнул 1 июня.За несколько минут пламя охватило территорию в 15 гектаров, а затем площадь пожара выросла до 37 гектаров. Сейчас она составляет 117 гектаров. Для борьбы с огнём привлекли 277 пожарных и 82 единицы техники, включая вертолёт Ми-8.Тушение пожара затрудняет жаркая и сухая погода. По информации регионального ГУ МЧС, угрозы населённым пунктам нет.