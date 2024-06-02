Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области площадь лесного пожара увеличилась до 117 гектаров

В Ростовской области площадь лесного пожара увеличилась до 117 гектаров
Площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области увеличилась до 117 гектаров. Огонь вспыхнул 1 июня.

За несколько минут пламя охватило территорию в 15 гектаров, а затем площадь пожара выросла до 37 гектаров. Сейчас она составляет 117 гектаров. Для борьбы с огнём привлекли 277 пожарных и 82 единицы техники, включая вертолёт Ми-8.

Тушение пожара затрудняет жаркая и сухая погода. По информации регионального ГУ МЧС, угрозы населённым пунктам нет.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.