В Ростовской области площадь лесного пожара увеличилась до 117 гектаров
Площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области увеличилась до 117 гектаров. Огонь вспыхнул 1 июня.
За несколько минут пламя охватило территорию в 15 гектаров, а затем площадь пожара выросла до 37 гектаров. Сейчас она составляет 117 гектаров. Для борьбы с огнём привлекли 277 пожарных и 82 единицы техники, включая вертолёт Ми-8.
Тушение пожара затрудняет жаркая и сухая погода. По информации регионального ГУ МЧС, угрозы населённым пунктам нет.