В Ростовской области пять человек пострадали в массовом ДТП с КамАЗом

Под Таганрогом таксист за рулем машины «Датсун» задел КамАЗ и влетел в попутную легковушку. Авария случилась днем 3 января на 62-м километре трассы Ростов - Таганрог.По предварительной информации УГИБДД по Ростовской области, 33-летний таксист на автомобиле «Датсун» начал обгонять в запрещенном месте машины, ехавшие перед ним. В какой-то момент иномарка задела КамАЗ и по инерции закрутилась.После этого она въехала в попутную «Шкоду Рэпид», за рулем которой находился 31-летний мужчина. От сильного удара обе машины получили серьезные механические повреждения. У них разбиты стекла и бамперы, а у «Датсуна» еще и деформированы рамы. К счастью, в аварии никто не погиб.- В результате ДТП пострадали таксист и два пассажира 31 года и 33 лет; водитель и пассажирка «Шкоды Рэпид» госпитализированы в БСМП Таганрога, - сообщили в поисково-спасательном подразделении.