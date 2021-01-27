В Ростовской области пассажирский автобус попал в ДТП: есть пострадавшие

На трассе в Ростовской области водитель и пассажиры автобуса пострадали в ДТП с фурой. Происшествие случилось вечером 28 января в Азовском районе.По предварительной информации, 56-летний мужчина за рулем автобуса ПАЗ ехал по трассе Азов - Староминская. В салоне находились 11 пассажиров. В районе 64-го километра на проезжей части на «аварийках» стояла фура. Мужчина не смог объехать транспорт и врезался в большегруз.- В результате ДТП пострадали двое пассажиров и водитель автобуса, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.