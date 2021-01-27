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В Ростовской области пассажирский автобус попал в ДТП: есть пострадавшие

В Ростовской области пассажирский автобус попал в ДТП: есть пострадавшие
На трассе в Ростовской области водитель и пассажиры автобуса пострадали в ДТП с фурой. Происшествие случилось вечером 28 января в Азовском районе.

По предварительной информации, 56-летний мужчина за рулем автобуса ПАЗ ехал по трассе Азов - Староминская. В салоне находились 11 пассажиров. В районе 64-го километра на проезжей части на «аварийках» стояла фура. Мужчина не смог объехать транспорт и врезался в большегруз.

- В результате ДТП пострадали двое пассажиров и водитель автобуса, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

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