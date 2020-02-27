Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области пьяный водитель без прав сбил ребёнка

В Ростовской области пьяный водитель без прав сбил ребёнка
В селе Песчанокопском Ростовской области пьяный водитель сбил ребёнка. ДТП произошло в селе Песчанокопском около 19 часов 29 февраля.

Дорожное происшествие случилось на улице Павших Бойцов. 13-летняя девочка с другом шла из магазина по обочине дороги. Ехавший навстречу 60-летний мужчина за рулём «Нивы Шевроле» не справился с управлением и сбил девочку.
- В момент совершения ДТП водитель находился в нетрезвом состоянии, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Кроме этого, срок действия его водительского удостоверения закончился в 2019 году.

В результате происшествия школьница получила травмы. Пострадавшую доставили в больницу.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.