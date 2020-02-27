В Ростовской области пьяный водитель без прав сбил ребёнка



В селе Песчанокопском Ростовской области пьяный водитель сбил ребёнка. ДТП произошло в селе Песчанокопском около 19 часов 29 февраля.



Дорожное происшествие случилось на улице Павших Бойцов. 13-летняя девочка с другом шла из магазина по обочине дороги. Ехавший навстречу 60-летний мужчина за рулём «Нивы Шевроле» не справился с управлением и сбил девочку.

- В момент совершения ДТП водитель находился в нетрезвом состоянии, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Кроме этого, срок действия его водительского удостоверения закончился в 2019 году.



В результате происшествия школьница получила травмы. Пострадавшую доставили в больницу.