В Ростовской области пьяный мужчина избил полицейского

Фото: Ростов ру

В Ростовской области пьяный 34-летний мужчина избил сотрудника МВД. Происшествие случилось днем 12 марта в Каменске-Шахтинском.По словам очевидцев, местный житель был пьян. В переулке Крупской он начал донимать прохожих. Через время на вызов приехали полицейские. Правоохранители потребовали от мужчины проехать с ними в отделение, но тот стал отказываться. Было решено его задержать. Когда они попытались это сделать, пьяный мужчина ударил сотрудника по голове. На помощь к полицейским подоспели неравнодушные люди. Они попытались помочь усмирить дебошира.В ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что нарушитель был задержан и доставлен в территориальный отдел для разбирательства. В отношении горожанина был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Ранее он был неоднократно судим.Материалы проверки тоже передадут в следственные органы. Возможно, он станет фигурантом уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».