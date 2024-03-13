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В Ростовской области пьяный мужчина избил полицейского

В Ростовской области пьяный мужчина избил полицейского
В Ростовской области пьяный 34-летний мужчина избил сотрудника МВД. Происшествие случилось днем 12 марта в Каменске-Шахтинском.

По словам очевидцев, местный житель был пьян. В переулке Крупской он начал донимать прохожих. Через время на вызов приехали полицейские. Правоохранители потребовали от мужчины проехать с ними в отделение, но тот стал отказываться. Было решено его задержать. Когда они попытались это сделать, пьяный мужчина ударил сотрудника по голове. На помощь к полицейским подоспели неравнодушные люди. Они попытались помочь усмирить дебошира.

В ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что нарушитель был задержан и доставлен в территориальный отдел для разбирательства. В отношении горожанина был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Ранее он был неоднократно судим.

Материалы проверки тоже передадут в следственные органы. Возможно, он станет фигурантом уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
Фото: Ростов ру
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