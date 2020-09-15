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На трассе в Ростовской области рейсовый автобус попал в аварию: пассажиры пострадали

На трассе в Ростовской области рейсовый автобус попал в аварию: пассажиры пострадали
В Ростовской области на трассе случилась авария с участием рейсового автобуса. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 17 сентября на трассе Новошахтинск - Майский.

По предварительным данным, 47-летний водитель за рулем большегруза врезался в рейсовый автобус марки «Хендай» при выезде со второстепенной дороги на главную. Машины получили серьезные механические повреждения. В частности, у общественного транспорта вылетело лобовое стекло, смяло капот. Без травм обойтись не удалось.

- В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали два пассажира автобуса, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

На месте работают правоохранители.

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