Ростовчанин пытался перебросить в колонию Новочеркасска 1,5 кг наркотиков



Парень из Ростова пытался перебросить на территории новочеркасской колонии запрещённые вещества. Инцидент произошёл 1 октября возле исправительной колонии № 14, расположенной на улице Макаренко.



Злоумышленника задержали возле забора режимного учреждения. Им оказался 21-летний уроженец Ростова-на-Дону. При личном досмотре у него обнаружили 24 свёртка с растительной массой зелёного цвета. Предположительно, вещество содержит наркотик. Общая масса свёртков составила полтора килограмма. Также у молодого человека было 238 капсул психотропного препарата.



- На месте происшествия составлен протокол об административном задержании, - рассказали в пресс-службу ГУФСИН России по ростовской области.



Задержанного передали правоохранителям.

