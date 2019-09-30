Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Ростовчанин пытался перебросить в колонию Новочеркасска 1,5 кг наркотиков

Ростовчанин пытался перебросить в колонию Новочеркасска 1,5 кг наркотиков
Парень из Ростова пытался перебросить на территории новочеркасской колонии запрещённые вещества. Инцидент произошёл 1 октября возле исправительной колонии № 14, расположенной на улице Макаренко.

Злоумышленника задержали возле забора режимного учреждения. Им оказался 21-летний уроженец Ростова-на-Дону. При личном досмотре у него обнаружили 24 свёртка с растительной массой зелёного цвета. Предположительно, вещество содержит наркотик. Общая масса свёртков составила полтора килограмма. Также у молодого человека было 238 капсул психотропного препарата.

- На месте происшествия составлен протокол об административном задержании, - рассказали в пресс-службу ГУФСИН России по ростовской области.

Задержанного передали правоохранителям.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.