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В Ростовской области парень поджег траву и едва не спалил дом

В Ростовской области парень поджег траву и едва не спалил дом
В Ростовской области парень поджег траву рядом с жилым домом. Происшествие случилось 29 июля в Матвеево-Курганском районе. Однако известно об этом стало только 5 августа.

Около 17:00 по Речному переулку на велосипеде ехал молодой человек. Он подъехал к дому № 17, затем подошел к траве, поджег ее зажигалкой и сразу же уехал.

Сухая трава быстро воспламенилась из-за ветра. Когда приехали пожарные, огонь уже охватил 50 квадратных метров и мог перекинуться на частный дом. Но спасатели оперативно потушили пожар. Огонь ликвидировали восемь специалистов на двух автоцистернах.

- Поджигатель не смог пояснить мотивов своего поступка. Нарушителю грозит штраф до 20 тысяч рублей, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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