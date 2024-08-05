В Ростовской области парень поджег траву и едва не спалил дом

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области парень поджег траву рядом с жилым домом. Происшествие случилось 29 июля в Матвеево-Курганском районе. Однако известно об этом стало только 5 августа.Около 17:00 по Речному переулку на велосипеде ехал молодой человек. Он подъехал к дому № 17, затем подошел к траве, поджег ее зажигалкой и сразу же уехал.Сухая трава быстро воспламенилась из-за ветра. Когда приехали пожарные, огонь уже охватил 50 квадратных метров и мог перекинуться на частный дом. Но спасатели оперативно потушили пожар. Огонь ликвидировали восемь специалистов на двух автоцистернах.- Поджигатель не смог пояснить мотивов своего поступка. Нарушителю грозит штраф до 20 тысяч рублей, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.