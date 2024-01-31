В Ростовской области парень до смерти забил знакомого

Фото: Rostov.ru.

В городе Константиновске Ростовской области до смерти избили 34-летнего мужчину. Жуткое происшествие случилось 22 января на улице Революционной.В тот день местный житель поругался со своим знакомым. Приятели затеяли ссору на улице. Внезапно 21-летний парень набросился на товарища с кулаками. Он наносил удар за ударом, пока мужчина не упал на землю. Однако и это не остановило нападавшего: он продолжил избивать лежачего ногами.От полученных травм 34-летний мужчина скончался на месте ЧП. Когда очевидцы вызвали «скорую», медикам оставалось лишь констатировать смерть. Злоумышленник к тому моменту уже ушел.Горожанина задержали и предъявили ему обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Парня отправили в СИЗО.