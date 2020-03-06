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В Ростовской области около двух месяцев разыскивают пропавшего без вести мужчину

В Ростовской области около двух месяцев разыскивают пропавшего без вести мужчину
Пропавшего без вести мужчину разыскивают в Ростовской области. Ориентировка на розыск 44-летнего Эдуарда Бушуева появилась 13 марта. Его ищут в Орловском районе.

В январе 2020 года дончанин вышел из дома и пропал. Куда мужчина ушёл и почем не выходит на связь — не известно. Родственники также не знают, во что он был одет.

Если вы знаете, где может находиться Эдуард Бушуев, позвоните по номерам: 8 (863) 753-12-00, 8 (928) 901-90-58 или 02.

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