Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области объявлена беспилотная опасность 9 января

В Ростовской области объявлена беспилотная опасность 9 января
В Ростовской области объявлена беспилотная опасность 9 января. Оповещение от РСЧС поступило около 11:00.

Жителям донского региона рекомендуется зайти к помещения и не покидать укрытия до отбоя БПЛА.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.