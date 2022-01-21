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В Ростовской области на видео попал фейковый уборщик снега

В Ростовской области на видео попал фейковый уборщик снега

Ростовчане сняли на видео «работу» коммунальной техники во время снегопада. Инцидент зафиксировали 25 января в Аксайском районе на Сальском кольце. Ролик очевидцы прислали в редакцию donday.ru.

На кадрах видно, что трактор с ковшом стоит на месте, создавая видимость усиленной работы. Снегоуборочная техника, по идее, должна расчищать дороги. Однако она просто работает вхолостую. Водитель поставил машину на ковш и крутил колеса на месте. Так дорожники наматывают километры для отчетности.



Фактически эти люди занимаются мошенничеством, они зарабатывают деньги на ровном месте - берут свою технику и не убирают снег. Но не это главное. Ежедневно они подвергают опасности тысячи водителей. Ежедневно на заснеженных неубранных дорогах случаются десятки аварий, и неизвестно, сколько людей погибло из-за таких горе-уборщиков.
Фото/Видео: donday.ru
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