В Ростовской области на трассе загорелся автомобиль с двумя детьми внутри. Происшествие случилось на автодороге между Гуково и Новошахтинском.Так, 33-летняя женщина за рулем «Дэу» по пути обнаружила, что из капота её авто идёт дым. Когда она остановилась, чтобы посмотреть, что происходит, автомобиль воспламенился. В это время в салоне машины находились 10-летний мальчик и 8-летняя девочка.К счастью, происшествие заметили проезжающие мимо сотрудники ДПС. Полицейские бросились на помощь женщине с детьми. С помощью огнетушителя они смогли вовремя побороть возгорание. В случившемся инциденте никто не пострадал.