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В Ростовской области на трассе загорелся автомобиль с двумя детьми внутри

В Ростовской области на трассе загорелся автомобиль с двумя детьми внутри

В Ростовской области на трассе загорелся автомобиль с двумя детьми внутри. Происшествие случилось на автодороге между Гуково и Новошахтинском.

Так, 33-летняя женщина за рулем «Дэу» по пути обнаружила, что из капота её авто идёт дым. Когда она остановилась, чтобы посмотреть, что происходит, автомобиль воспламенился. В это время в салоне машины находились 10-летний мальчик и 8-летняя девочка.

К счастью, происшествие заметили проезжающие мимо сотрудники ДПС. Полицейские бросились на помощь женщине с детьми. С помощью огнетушителя они смогли вовремя побороть возгорание. В случившемся инциденте никто не пострадал.

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