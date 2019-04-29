Женщина с двумя детьми пострадали в ДТП на трассе М-4 «Дон»



В Воронежской области в ДТП пострадала семья из Ростовской области. Авария случилась утром 1 мая на 623-м километре федеральной трассы М-4 «Дон».



По данным пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области, 29-летний мужчина ехал на автомобиле марки «Мини Купер» из Москвы в Ростов. Не справившись с управлением, он врезался в разделительное дорожное ограждение.



- В результате аварии пострадали и были доставлены в больницу трое пассажиров, - сообщили в ведомстве. - 32-летняя жительница Ростовской области и двое мальчиков, 8 и 11 лет.



По факту аварии проводится проверка.