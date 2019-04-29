Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Женщина с двумя детьми пострадали в ДТП на трассе М-4 «Дон»

Женщина с двумя детьми пострадали в ДТП на трассе М-4 «Дон»
В Воронежской области в ДТП пострадала семья из Ростовской области. Авария случилась утром 1 мая на 623-м километре федеральной трассы М-4 «Дон».

По данным пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области, 29-летний мужчина ехал на автомобиле марки «Мини Купер» из Москвы в Ростов. Не справившись с управлением, он врезался в разделительное дорожное ограждение.

- В результате аварии пострадали и были доставлены в больницу трое пассажиров, - сообщили в ведомстве. - 32-летняя жительница Ростовской области и двое мальчиков, 8 и 11 лет.

По факту аварии проводится проверка.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.