В Ростовской области на трассе в сторону Новочеркасска перевернулся большегруз

Фото: Соцсети

В Ростовской области на трассе перевернулся большегруз.Очевидцы поделились кадрами с места событий в социальных сетях.Вечером 2 декабря большегруз перевернулся у въезда в населенный пункт Большой Лог. Судя по записям, грузовая машина столкнулась с легковым автомобилем. Она оказалась на обочине, в то время как легковушка занимает одну полосу проезжей части.В результате аварии движение в сторону Новочеркасска оказалось частично парализованным.На текущий момент официальных комментариев от соответствующих ведомств не поступало.