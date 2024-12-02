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В Ростовской области на трассе в сторону Новочеркасска перевернулся большегруз

В Ростовской области на трассе в сторону Новочеркасска перевернулся большегруз
В Ростовской области на трассе перевернулся большегруз.Очевидцы поделились кадрами с места событий в социальных сетях.

Вечером 2 декабря большегруз перевернулся у въезда в населенный пункт Большой Лог. Судя по записям, грузовая машина столкнулась с легковым автомобилем. Она оказалась на обочине, в то время как легковушка занимает одну полосу проезжей части.

В результате аварии движение в сторону Новочеркасска оказалось частично парализованным.

На текущий момент официальных комментариев от соответствующих ведомств не поступало.
Фото: Соцсети
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