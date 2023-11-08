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В Ростовской области пешеход погиб, попав под колеса ВАЗа

В Ростовской области пешеход погиб, попав под колеса ВАЗа
В Ростовской области на трассе водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода. Происшествие случилось вечером 7 ноября в Мартыновском районе.

Предварительно водитель «ВАЗ-21214» ехал по трассе Семикаракорск — Красноармейский. Рядом с хутором Несмеяновка вдоль проезжей части шел 56-летний мужчина. Автомобилист не увидел пешехода из-за того, что освещения на дороге не было. Аварии избежать не удалось, и автомобилист сбил его.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что пешехода после ДТП доставили в больницу, где он скончался.
Фото: Карты.
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