В Ростовской области пешеход погиб, попав под колеса ВАЗа

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В Ростовской области на трассе водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода. Происшествие случилось вечером 7 ноября в Мартыновском районе.Предварительно водитель «ВАЗ-21214» ехал по трассе Семикаракорск — Красноармейский. Рядом с хутором Несмеяновка вдоль проезжей части шел 56-летний мужчина. Автомобилист не увидел пешехода из-за того, что освещения на дороге не было. Аварии избежать не удалось, и автомобилист сбил его.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что пешехода после ДТП доставили в больницу, где он скончался.