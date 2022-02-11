В Ростовской области на шахте «Обуховской» произошло обрушение

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На шахте «Обуховской» в городе Зверево произошло обрушение. Обвалился мост, по которому уголь антрацит транспортируют из здания сушки в закрытый склад.ЧП случилось еще 8 февраля, но о нем стало известно только спустя пять дней. К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Причины аварии выясняет Северо-Кавказское управление Ростехнадзора.«Обуховская» – одна из крупнейших шахт Ростовской области. Недавно предприятие, которым владела компания ДТЭК, приобрела кипрская организация.Это не первый инцидент на этой шахте. В 2018 году во время взрыва там погиб один человек, еще пятеро пострадали.