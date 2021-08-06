В Ростовской области на огромной площади горит сенник

В Ростовской области горит сенник на огромной площади. Пожар случился 9 августа в Матвеево-Курганском районе.По предварительной информации, возгорание случилось в селе Рясном. По предварительной информации, в сеннике загорелась кровля. Огонь быстро распространялся по зданию. Вскоре пламя охватило более двух тысяч квадратных метров.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, с пожаром борются 48 спасателей на 10 спецмашинах. К счастью, угрозы распространения огня нет. Однако владелец сенника потерпел крупные убытки. Восстановить постройку обойдется ему в копеечку. Кроме того, сгорело практически все сено.