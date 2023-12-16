В Ростовской области на ходу сгорела фура

Фото: DonDay.ru.

На трассе в Ростовской области сгорела фура. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Происшествие случилось 16 декабря около 09:30 в Каменском районе.По информации ведомства, водитель двигался в сторону микрорайона Лиховского. Неожиданно из-под капота повалил дым. Мужчина притормозил и выбежал из машины. Огонь за считанные минуты охватил переднюю часть фуры. Пламя быстро распространялось по автомобилю.Прибывшие на место ЧП спасатели начали тушить транспортное средство. Когда огонь удалось ликвидировать, от фуры остался лишь обугленный корпус. К счастью, обошлось без пострадавших.