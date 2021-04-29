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В Ростовской области мужчина скончался, ударившись о бампер машины

В Ростовской области мужчина скончался, ударившись о бампер машины
В Ростовской области 32-летний мужчина умер, ударившись о бампер иномарки. Происшествие случилось 1 мая на улице Советской в станице Казанской.

Местный житель, не имея прав, сел за руль мотоцикла «Хонда». На полпути он не справился с управлением. Двухколесный транспорт упал, а его отбросило на встречную «Тойоту Камри».

От полученной травмы водитель мотоцикла скончался на месте, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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