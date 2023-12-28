На трассе Ростов – Таганрог водитель фуры пострадал при пожаре

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Под Ростовом водитель фуры пострадал во время пожара. ЧП случилось 27 декабря на автодороге Ростов – Таганрог.Большегруз загорелся около 21:30. Пламя быстро распространялось по автомобилю. Вскоре огонь перебросился на фуру, стоявшую рядом. Очевидцы сразу вызвали пожарных.— На место направили две автоцистерны, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.К прибытию огнеборцев пламя охватило около 40 квадратных метров. Потушить его удалось через час.В числе пострадавших оказался 41-летний мужчина. Его с ожогами доставили в больницу.