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В Ростовской области мужчина на иномарке сбил 12-летнего мальчика

В Ростовской области мужчина на иномарке сбил 12-летнего мальчика
В Ростовской области 12-летний ребенок попал под колеса иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 8 октября в Новошахтинске на улице Радио, 13Б.

По предварительным данным, 48-летний мужчина на автомобиле «Опель Астра» не притормозил перед переходом, по которому шел школьник. В результате аварийной ситуации ребенок попал под колеса авто.

- В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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