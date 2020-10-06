В Ростовской области мужчина на иномарке сбил 12-летнего мальчика

В Ростовской области 12-летний ребенок попал под колеса иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 8 октября в Новошахтинске на улице Радио, 13Б.По предварительным данным, 48-летний мужчина на автомобиле «Опель Астра» не притормозил перед переходом, по которому шел школьник. В результате аварийной ситуации ребенок попал под колеса авто.- В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.