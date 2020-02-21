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Школьник попал под колёса легковушки в Ростовской области

Школьник попал под колёса легковушки в Ростовской области
В Ростовской области школьник пострадал в результате ДТП. Происшествие случилось в Кагальницком районе 25 февраля.

В хуторе Николаевском на улице Луговой 50-летний водитель «ВАЗ-2112» допустил наезд на 8-летнего мальчика. По предварительным данным, ребёнок перебегал дорогу в неустановленном месте.
- В результате ДТП несовершеннолетний обратился за медицинской помощью, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Ребёнок был госпитализирован.

По факту происшествия проводится проверка.

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