Школьник попал под колёса легковушки в Ростовской области
В Ростовской области школьник пострадал в результате ДТП. Происшествие случилось в Кагальницком районе 25 февраля.
В хуторе Николаевском на улице Луговой 50-летний водитель «ВАЗ-2112» допустил наезд на 8-летнего мальчика. По предварительным данным, ребёнок перебегал дорогу в неустановленном месте.
- В результате ДТП несовершеннолетний обратился за медицинской помощью, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Ребёнок был госпитализирован.
По факту происшествия проводится проверка.