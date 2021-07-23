В Ростовской области мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку

В Ростовской области ищут 35-летнего Евгения Васильева, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщил DonDay 28 июля.Происшествие произошло в лесном массиве под Каменском-Шахтинским 26 июля. Предполагается, что там подозреваемый вступил в половую связь с 17-летней девушкой. После надругательства мужчина сбежал. О случившемся несовершеннолетняя рассказала родителям и правоохранителям. Подозреваемого объявили в розыск.Известно, что Васильева уже судили за разбой. Кроме того, у мужчины нет постоянного места жительства.Предполагаемый насильник худощав. Рост подозреваемого около 170 сантиметров. Глаза голубые, волосы черного цвета, стрижка короткая. Из особых примет у Васильева татуировки в виде перстней на фалангах пальцев руки и кельтский узор на предплечье правой руки.Последний раз подозреваемого видели в белой футболке, темно-синих брюках, темных кроссовках с белой подошвой и белой кепке.Если вы где-то увидите Васильева, обращайтесь в полицию или звоните по номеру 112.