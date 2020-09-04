На Дону мужчине отрубили кисть и отрезали пальцы на ноге
В Ростовской области мужчина при невыясненных обстоятельствах лишился кисти и пальцев на ноге. Об этом сообщает портал DonDay.ru.
Происшествие случилось 5 сентября. В больницу села Дубовского на своей машине приехал окровавленный мужчина. У него не было одной кисти и нескольких пальцев на ноге. Пострадавший заявил, что его покусала собака. Однако характер ран далек от рваных укусов животного. Впрочем, рассказать подробности случившегося мужчина отказался.
Есть версия, что лишить частей тела дончанина могли старые знакомые, которые обвиняют его в гибели мужчины на берегу реки.
Как удалось выяснить Rostov.ru, примерно за неделю до этого случая из реки Маныч водолазы достали тело местного жителя. При каких обстоятельствах погиб молодой человек, неизвестно. Обстоятельства смерти парня, а также данные о том, как эти два случая могут быть связаны, предстоит выяснить правоохранителям.
Пострадавший дончанин находится в местной больнице. Получить оперативный комментарий о состоянии здоровья пациента не удалось.