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В Ростовской области электропоезд на скорости протаранил микроавтобус

В Ростовской области электропоезд на скорости протаранил микроавтобус
В Ростовской области поезд протаранил автомобиль. Инцидент произошел 20 февраля на железнодорожном переезде между станциями Батайск и Кулешовский.

На кадрах видно, как от силы удара автомобиль отбросило на несколько десятков метров от места переезда. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Вероятно, водитель автомобиля пытался проехать через переезд, но не успел. Его машина заглохла в самый неподходящий момент.

По факту происшествия проводится проверка Южной транспортной прокуратурой.
Фото: Южная транспортная прокуратура
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