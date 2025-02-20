В Ростовской области электропоезд на скорости протаранил микроавтобус

Фото: Южная транспортная прокуратура

В Ростовской области поезд протаранил автомобиль. Инцидент произошел 20 февраля на железнодорожном переезде между станциями Батайск и Кулешовский.На кадрах видно, как от силы удара автомобиль отбросило на несколько десятков метров от места переезда. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.Вероятно, водитель автомобиля пытался проехать через переезд, но не успел. Его машина заглохла в самый неподходящий момент.По факту происшествия проводится проверка Южной транспортной прокуратурой.