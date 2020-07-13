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В Ростовской области из воды достали труп неизвестного мужчины

В Ростовской области из воды достали труп неизвестного мужчины
В Ростовской области из реки мертвый Донец достали труп мужчины. Об этом 15 июля сообщает портал DonDay.ru.

Из воды в районе хутора Танаис Мясниковского района достали мужчину 35-40 лет. Документов при нем не было, поэтому установить личность сразу не удалось. Правоохранители составили ориентировку на погибшего, чтобы попросить у жителей региона помощи в поисках знакомых утонувшего.

Рост умершего мужчины- 180 сантиметров, среднее телосложение, волосы темные, с проседью, на нем были трусы черного цвета. Из особых примет: на запястье утонувшего - красная нить. На берегу нашли светлую майку, спортивные штаны и шлепанцы. Скорее всего, они принадлежат умершему.

Если вам знакомо лицо на фото или вы обладаете какой-то информацией, просьба позвонить в полицию по номеру 102.

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