В Ростовской области из реки Миус выловили труп 54-летнего мужчины

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В Матвеево-Курганском районе Ростовской области в реке Миус утонул 54-летний мужчина. Тело вытащили из водоема днем 23 июля.Мужчина ушел из дома вечером 22 июля в нетрезвом состоянии. Он не сказал родным, куда направляется.В донском ГУ МЧС сообщили, что на следующий день тело мужчины вытащили из реки Миус.Напомним, 23 июля в пруду 20-летия РККА в городе Шахты выловили труп мужчины. Личность погибшего и обстоятельства его гибели в настоящее время устанавливаются.