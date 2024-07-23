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В Ростовской области из реки Миус выловили труп 54-летнего мужчины

В Ростовской области из реки Миус выловили труп 54-летнего мужчины
В Матвеево-Курганском районе Ростовской области в реке Миус утонул 54-летний мужчина. Тело вытащили из водоема днем 23 июля.

Мужчина ушел из дома вечером 22 июля в нетрезвом состоянии. Он не сказал родным, куда направляется.

В донском ГУ МЧС сообщили, что на следующий день тело мужчины вытащили из реки Миус.

Напомним, 23 июля в пруду 20-летия РККА в городе Шахты выловили труп мужчины. Личность погибшего и обстоятельства его гибели в настоящее время устанавливаются.
Фото: Ростов ру
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