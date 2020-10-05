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В Ростовской области ищут родных мужчины, потерявшего память

В Ростовской области ищут родных мужчины, потерявшего память
Врачи больницы в Гуково пытаются найти близких мужчины, потерявшего память. О случившемся рассказала медработница учреждения Ирина Богданова.

Виктор Купцов поступил в горбольницу «1-го Мая» 2 января с обморожением ног. Документов у него с собой никаких не было, но представился он 42-летним Пудовым Виктором Николаевичем. Однако, когда медработники обратились в полицию, чтобы выяснить, кто он такой, оказалось, что имя ненастоящее. Мы решили, что он сам не знает своего имени.

Ноги мужчины пришлось ампутировать - обморожение было слишком сильное. А в феврале у мужчины случился инсульт. Врачам удалось его спасти, но с тех пор мужчина перестал разговаривать и у него парализовало всю правую сторону тела - теперь пациент не может даже писать.

Позже медработнице позвонил бывший сосед потерявшегося. По его словам, зовут мужчину Виктор Купцов и ему около 52 лет. Раньше он жил со своей приемной матерью, но после ее смерти стал бездомным и скитался в заброшенных зданиях.

Если вам известно, где находятся близкие или знакомые Виктора, позвоните по телефону 8-951-834-55-36 (Ирина Богданова)

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