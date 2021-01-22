В Ростовской области иномарка опрокинулась на обледеневшей трассе

В Ростовской области иномарка «Дэу Матиз» опрокинулась на обледеневшей трассе Вешенская – станица Казанская. Происшествие случилось вечером 24 января.Водитель авто ехал из Верхнедонского района в Шолоховский. В районе хутора Антиповский он потерял управление, съехал с трассы и опрокинулся, сообщает специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.К счастью, мужчина уцелел. Но чтобы поставить машину на колеса, понадобилась помощь спасателей. Прибывший на место случившегося расчет вернул иномарку в исходное положение и транспортировал ее на дорогу.