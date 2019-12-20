В Ростовской области грузовик с рыбой перевернулся после столкновения с легковушкой



В Ростовской области грузовик с рыбой перевернулся после столкновения с легковушкой. Авария случилась в районе въезда в Константиновск 20 декабря.



Очевидцы рассказывают, что столкновение грузовика и автомобиля «Хендай Акцент» произошло в районе кафе «Рандеву» вблизи города. После удара большегруз врезался в ограждение и перевернулся. Рыба из кузова грузовой машины заполнила территорию обочины.



По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.