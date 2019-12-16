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В Ростовской области два парня ударили электрошокером и избили женщину

В Ростовской области два парня ударили электрошокером и избили женщину
Жительница Азова Ростовской области пострадала от рук двоих парней. Молодых людей, напавших на неё, задержали 17 декабря.

Женщина позвонила в полицию и сообщила, что в её дом через приоткрытую дверь проникли двое. Они напали на неё, стали избивать, затем ударили электрошокером. Молодые люди забрали деньги, банковские карты и скрылись. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

На следующий день подозреваемых задержали. Ими оказались 18-летний и 19-летний парни, один из которых ранее был судим за кражу.

- Сотрудники полиции изъяли часть денег и вскоре вернут украденное законной владелице, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

В случае, если их вину докажут, им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

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