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В Ростовской области два человека пострадали в аварии с грузовиком

В Ростовской области два человека пострадали в аварии с грузовиком
В Ростовской области в ДТП с грузовиком пострадали два человека. Авария произошла вечером 2 марта в 16 километрах от Новочеркасска.

Около 18:30 мужчина за рулем «Рено Логана» ехал в сторону поселка Каменоломни. В какой-то момент он не успел сбавить скорость перед попутной машиной и решил ее объехать. Едва водитель вырулил на «встречку», как оказался на пути у КамАЗа. Грузовик под управлением 32-летнего мужчины двигался прямо на легковушку.

Избежать столкновения не удалось. В результате аварии 48-летний водитель и его 18-летняя пассажирка получили травмы.

— Пострадавших доставили в больницу, — прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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