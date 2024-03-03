В Ростовской области два человека пострадали в аварии с грузовиком

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области в ДТП с грузовиком пострадали два человека. Авария произошла вечером 2 марта в 16 километрах от Новочеркасска.Около 18:30 мужчина за рулем «Рено Логана» ехал в сторону поселка Каменоломни. В какой-то момент он не успел сбавить скорость перед попутной машиной и решил ее объехать. Едва водитель вырулил на «встречку», как оказался на пути у КамАЗа. Грузовик под управлением 32-летнего мужчины двигался прямо на легковушку.Избежать столкновения не удалось. В результате аварии 48-летний водитель и его 18-летняя пассажирка получили травмы.— Пострадавших доставили в больницу, — прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.