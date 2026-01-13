Новости
В Ростове эвакуировали учеников из школы №60

В Ростове эвакуировали учеников из школы № 60. Об этом ростовчане сообщили в социальных сетях 13 января.

Инцидент случился примерно в обед в учебном заведении на улице Зорге, 13Б. По предварительной информации, в здании сработала пожарная сигнализация. Дети вместе с педагогами взяли свои вещи и покинули помещения. На место приехали оперативные службы.

По данным источника DonDay, необходимую проверку в здании уже провели. Школа продолжила работать в штатном режиме. К своим занятиям приступила вторая смена учащихся.

Подробности инцидента выясняют у официальных источников.
Фото: Соцсети
