В Ростове эвакуировали учеников из школы № 60. Об этом ростовчане сообщили в социальных сетях 13 января.Инцидент случился примерно в обед в учебном заведении на улице Зорге, 13Б. По предварительной информации, в здании сработала пожарная сигнализация. Дети вместе с педагогами взяли свои вещи и покинули помещения. На место приехали оперативные службы.По данным источника DonDay, необходимую проверку в здании уже провели. Школа продолжила работать в штатном режиме. К своим занятиям приступила вторая смена учащихся.Подробности инцидента выясняют у официальных источников.