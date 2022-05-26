В Ростовской области больше месяца ищут пропавшего мужчину

Фото: Лиза Алерт.

Пропавшего в Ростовской области 56-летнего мужчину ищут уже месяц. К поиску Владимира Комара подключились волонтеры.Мужчина проживает в поселке Зимовники. На связь с родными он перестал выходить еще 27 апреля. С тех пор его никто не видел. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию с просьбой помочь в поисках. Также подключили волонтеров.На вид Владимиру - около 60 лет, его рост - 170 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы, глаза зеленые. В день исчезновения на нем был серо-зеленый спортивный костюм.Если вам что-либо известно о том, где находится Владимир, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.