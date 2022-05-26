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В Ростовской области больше месяца ищут пропавшего мужчину

В Ростовской области больше месяца ищут пропавшего мужчину
Пропавшего в Ростовской области 56-летнего мужчину ищут уже месяц. К поиску Владимира Комара подключились волонтеры.

Мужчина проживает в поселке Зимовники. На связь с родными он перестал выходить еще 27 апреля. С тех пор его никто не видел. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию с просьбой помочь в поисках. Также подключили волонтеров.

На вид Владимиру - около 60 лет, его рост - 170 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы, глаза зеленые. В день исчезновения на нем был серо-зеленый спортивный костюм.

Если вам что-либо известно о том, где находится Владимир, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт.
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