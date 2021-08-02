Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области более 4,6 тысячи человек пострадали от укусов клещей

В Ростовской области более 4,6 тысячи человек пострадали от укусов клещей

В Ростовской области более 4,6 тысячи человек пострадали от укусов клещей. Из них у 15 человек нашли Крымскую геморрагическую лихорадку и ещё у трёх - клещевой боррелиоз. Об этом 3 августа сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего к медикам обратились 4 657 человек. Больше трети пострадавших - дети. Кроме того, в зоне риска находятся работники сельхозпредприятий, строители, геологи и лесозаготовители.

Как ни странно, но чаще всего клещи кусали жителей донской столицы - 830 случаев. Кроме того, 345 человек пострадали в Таганроге, в Волгодонске - 256, в Новошахтинске - 164, в Сальске - 291, а в Песчанокопском районе - 219.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.