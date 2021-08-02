В Ростовской области более 4,6 тысячи человек пострадали от укусов клещей. Из них у 15 человек нашли Крымскую геморрагическую лихорадку и ещё у трёх - клещевой боррелиоз. Об этом 3 августа сообщили в региональном Роспотребнадзоре.Всего к медикам обратились 4 657 человек. Больше трети пострадавших - дети. Кроме того, в зоне риска находятся работники сельхозпредприятий, строители, геологи и лесозаготовители.Как ни странно, но чаще всего клещи кусали жителей донской столицы - 830 случаев. Кроме того, 345 человек пострадали в Таганроге, в Волгодонске - 256, в Новошахтинске - 164, в Сальске - 291, а в Песчанокопском районе - 219.