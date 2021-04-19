В Ростовской области от укусов клещей пострадали 124 человека

В Ростовской области клещи укусили 124 человек. По данным на 20 апреля, половина из них (62 человека) - дети младше 14 лет.По информации Роспотребнадзора, большая часть пострадавших от укусов клещей - жители донской столицы (19 человек). Немного меньше людей с укусами клещей оказалось в Таганроге (15 человек), а также в Песчанокопском и Неклиновском районах (по семь). Вероятно, число пострадавших от укусов клещей увеличилось из-за благоприятной теплой погоды - дончане стали чаще выбираться на природу.Среди регионов ЮФО и СКФО на Ростовскую область приходится около 16,5% от общего числа укушенных клещами, переносящими Крымскую геморрагическую лихорадку. Около 30% пациентов, зараженных этим вирусом, не могут справиться с инфекцией.На природе необходимо соблюдать особую осторожность, садясь или ложась на траву. После возвращения с прогулки следует полностью осмотреть тело и одежду. Присосавшихся клещей нужно немедленно удалить - лучше всего у врача в травматологическом пункте.Наибольшему риску заражения подвержены пастухи, доярки, скотники и те, кто занимается забоем, стрижкой скота или сельскохозяйственными работами.