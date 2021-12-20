Таганрожца приговорили к 11 годам колонии за убийство сожительницы

Фото: АиФ Киров

В Таганроге вынесли приговор местному жителю, убившему сожительницу. Трагедия произошла в августе 20221 года, сообщает пресс-служба судов Ростовской области.Судом установлено, что в тот день 42-летний мужчина был у себя дома вместе со своей возлюбленной. Он был сильно выпивший, поэтому между ними произошел скандал. Во время ссоры таганрожец набросился на обидчицу с ножом и несколько раз ранил ее. От полученных травм 49-летняя женщина скончалась на месте случившегося, а мужчина скрылся.Спустя время его задержали полицейские. На него завели уголовное дело по статье «Убийство». За совершенное преступление суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет колонии особого режима.