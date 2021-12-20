Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Таганрожца приговорили к 11 годам колонии за убийство сожительницы

Таганрожца приговорили к 11 годам колонии за убийство сожительницы

В Таганроге вынесли приговор местному жителю, убившему сожительницу. Трагедия произошла в августе 20221 года, сообщает пресс-служба судов Ростовской области.

Судом установлено, что в тот день 42-летний мужчина был у себя дома вместе со своей возлюбленной. Он был сильно выпивший, поэтому между ними произошел скандал. Во время ссоры таганрожец набросился на обидчицу с ножом и несколько раз ранил ее. От полученных травм 49-летняя женщина скончалась на месте случившегося, а мужчина скрылся.

Спустя время его задержали полицейские. На него завели уголовное дело по статье «Убийство». За совершенное преступление суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет колонии особого режима.
Фото: АиФ Киров
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.