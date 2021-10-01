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В Ростовской области 61-летний мужчина погиб во время пожара

В Ростовской области 61-летний мужчина погиб во время пожара
В Ростовской области во время пожара погиб 61-летний мужчина. ЧП случилось 3 октября в поселке Овощном Азовского района.

Квартира в одном из домов на улице Кравченко загорелась ранним утром. Огонь охватил десятки квадратных метров. Прибывшие пожарные вывели жильцов на улицу. Однако спасти 61-летнего хозяина квартиры не удалось, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

В это же время случился пожар в хуторе Краснознаменка Родионово-Несветайского района. Там на площади около 30 квадратных метров горел частный дом. В результате ЧП пострадал 60-летний владелец дома. Медики оказали ему необходимую помощь.

Напомним, 3 октября случилось еще одно крупное ЧП. В результате взрыва газа в доме в слободе Красюковской погибла 55-летняя женщина. Еще нескольких членов ее семьи доставили в больницу с многочисленными травмами и ожогами. Больше всех пострадал 42-летний мужчина, который спасал детей. Он находится в реанимации БСМП с множественными ожогами. Врачи борются за его жизнь.
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