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В Ростовской области 50-летняя женщина пострадала при пожаре

В Ростовской области 50-летняя женщина пострадала при пожаре
В Ростовской области при пожаре в магазине пострадала 50-летняя женщина, сообщает ГУ МЧС по региону. Происшествие случилось на улице Маяковского, 31 в станице Казанской Верхнедонского района утром 31 октября.

Возгорание началось примерно в 9:00. На место тут же прибыли семеро спасателей на двух спецмашинах. Огонь в считанные минуты охватил около 120 квадратных метров. Понадобилось ориентировочно полчаса, чтобы полностью потушить его.

По какой причине случился пожар, пока не известно. Пострадавшей женщине понадобилась медицинская помощь.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области.
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