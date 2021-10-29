В Ростовской области 50-летняя женщина пострадала при пожаре

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области.

В Ростовской области при пожаре в магазине пострадала 50-летняя женщина, сообщает ГУ МЧС по региону. Происшествие случилось на улице Маяковского, 31 в станице Казанской Верхнедонского района утром 31 октября.Возгорание началось примерно в 9:00. На место тут же прибыли семеро спасателей на двух спецмашинах. Огонь в считанные минуты охватил около 120 квадратных метров. Понадобилось ориентировочно полчаса, чтобы полностью потушить его.По какой причине случился пожар, пока не известно. Пострадавшей женщине понадобилась медицинская помощь.