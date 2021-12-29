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В Ростовской области 43-летний водитель авто погиб в рождественскую ночь

В Ростовской области 43-летний водитель авто погиб в рождественскую ночь
Смертельное ДТП произошло в Ростовской области в рождественскую ночь. Авария случилась около 1:00 в районе хутора Ленинакан Мясниковского района.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по региону, 43-летний водитель «Шевроле Нива», который ехал со стороны Ростова-на-Дону в сторону Новошахтинска, не справился с управлением примерно на 6-м километре автодороги и перевернулся на своем авто.

В результате мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте случившегося.
Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области
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