В Ростовской области 43-летний водитель авто погиб в рождественскую ночь

Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

Смертельное ДТП произошло в Ростовской области в рождественскую ночь. Авария случилась около 1:00 в районе хутора Ленинакан Мясниковского района.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по региону, 43-летний водитель «Шевроле Нива», который ехал со стороны Ростова-на-Дону в сторону Новошахтинска, не справился с управлением примерно на 6-м километре автодороги и перевернулся на своем авто.В результате мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте случившегося.