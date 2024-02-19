В Ростовской области 36-летний мужчина погиб в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области на трассе Морозовск - Волгодонск в ДТП погиб 36-летний мужчина. Происшествие случилась 18 февраля около 19:30.По предварительным данным, за рулем «Тойоты Ленд Крузер Прадо» по Цимлянскому району ехала 22-летняя девушка. Рядом со станицей Красноярской люксовый внедорожник занесло. Машина выехала на встречную полосу, по которой двигался водитель «Лады Весты». Автомобили столкнулись. От сильного удара легковушку разворотило на части.В региональном УГИБДД сообщили, что в результате аварии 36-летний мужчина, управлявший «Ладой», скончался до приезда скорой помощи. Девушку-водителя с травмами доставили в больницу.