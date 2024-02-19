В Ростовской области 36-летний мужчина погиб в ДТП
В Ростовской области на трассе Морозовск - Волгодонск в ДТП погиб 36-летний мужчина. Происшествие случилась 18 февраля около 19:30.
По предварительным данным, за рулем «Тойоты Ленд Крузер Прадо» по Цимлянскому району ехала 22-летняя девушка. Рядом со станицей Красноярской люксовый внедорожник занесло. Машина выехала на встречную полосу, по которой двигался водитель «Лады Весты». Автомобили столкнулись. От сильного удара легковушку разворотило на части.
В региональном УГИБДД сообщили, что в результате аварии 36-летний мужчина, управлявший «Ладой», скончался до приезда скорой помощи. Девушку-водителя с травмами доставили в больницу.