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В Ростовской области 36-летний мужчина погиб в ДТП

В Ростовской области 36-летний мужчина погиб в ДТП
В Ростовской области на трассе Морозовск - Волгодонск в ДТП погиб 36-летний мужчина. Происшествие случилась 18 февраля около 19:30.

По предварительным данным, за рулем «Тойоты Ленд Крузер Прадо» по Цимлянскому району ехала 22-летняя девушка. Рядом со станицей Красноярской люксовый внедорожник занесло. Машина выехала на встречную полосу, по которой двигался водитель «Лады Весты». Автомобили столкнулись. От сильного удара легковушку разворотило на части.

В региональном УГИБДД сообщили, что в результате аварии 36-летний мужчина, управлявший «Ладой», скончался до приезда скорой помощи. Девушку-водителя с травмами доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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