В Новочеркасске 20-летняя девушка пострадала в ДТП с иномарками

В Новочеркасске девушка-пассажир «Киа Рио» пострадала в ДТП с «Хендай». Авария случилась 25 ноября в Октябрьском районе.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 35-летний водитель «Хендай Акцент» ехал по Харьковскому шоссе. В районе дома № 13А он повернул налево, не пропустив «Киа Рио» под управлением 29-летнего мужчины. Избежать аварии шоферам не удалось: иномарки столкнулись на высокой скорости.- В результате ДТП 20-летнюю девушку-пассажира «Киа Рио» госпитализировали с травмами, - уточнили в ведомстве.Кроме того, от сильного удара бамперы автомобилей превратились в груду металла. Ремонт владельцам иномарок обойдется не в одну тысячу рублей.