Голкипер Михаил Штепа подписал контракт с ФК «Чайка»

Фото: ФК "Чайка"

ФК «Чайка» и ФК «Краснодар» подписали соглашение об аренде футболиста. Об этом сообщили 28 июня в социальных сетях клуба.Михаил является выпускником академии футбола «Краснодар». За свою карьеру 21-летний вратарь принял участие в 27 матчах. Также он участвовал в ПФЛ в сезонах 2019/2020, 2020/2021 и 2022/2023 в первой лиге.Напомним, что на этой неделе футбольный клуб почти полностью обновил состав команды. В клуб пришли пять новых игроков и ушел вратарь.