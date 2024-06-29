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Голкипер Михаил Штепа подписал контракт с ФК «Чайка»

Голкипер Михаил Штепа подписал контракт с ФК «Чайка»
ФК «Чайка» и ФК «Краснодар» подписали соглашение об аренде футболиста. Об этом сообщили 28 июня в социальных сетях клуба.

Михаил является выпускником академии футбола «Краснодар». За свою карьеру 21-летний вратарь принял участие в 27 матчах. Также он участвовал в ПФЛ в сезонах 2019/2020, 2020/2021 и 2022/2023 в первой лиге.

Напомним, что на этой неделе футбольный клуб почти полностью обновил состав команды. В клуб пришли пять новых игроков и ушел вратарь.
Фото: ФК "Чайка"
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