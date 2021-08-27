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В Ростовской области 18-летний парень пошел на реку купаться и пропал без вести

В Ростовской области 18-летний парень пошел на реку купаться и пропал без вести
В Ростовской области без вести пропал 18-летний Семен Черкашин. Днем 29 августа он пошел купаться на реку Дон и пропал без вести.

Известно, что молодой человек отдыхал у реки в районе хутора Колузаево под Ростовом. Когда он не вернулся домой ни вечером, ни на следующий день, родственники забили тревогу. Они пошли в полицию и попросили волонтеров подключиться к поискам.

На вид Семену - около 18-20 лет, рост - 187 сантиметров, телосложение среднее, волосы темно-русые, на голове - ирокез, глаза карие. Из особых примет: на правой руке - татуировка. Ушел на Дон парень в плавках.

Если у вас есть информация о том, где может находиться юноша, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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