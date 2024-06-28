На берег Азовского моря выбросило странные водоросли

Фото: Соцсети.

На берег Азовского моря в селе Порт-Кантон выбросило странные водоросли. Об этом сообщили горожане в социальных сетях 28 июня.Местные жители на берегу заметили необычную пену. В разных местах ее цвет различался. Также волны окрасились в сине-зеленый цвет. Азовчан смутило необычное явление. В социальных сетях это стало темой для обсуждения. Жители строили догадки о том, из-за чего вода поменяла цвет.- Опять в море что-то сливают. Раньше не было такого странного цвета у волн. Природа, как всегда, страдает, - написал один из пользователей сети.Возможно, ничего серьезного не произошло с Азовским морем. Оно просто зацвело из-за планктона. Отметим, из-за пигментированных клеток мелких организмов вода может стать темно-желтого или синего цветов.