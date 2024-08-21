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В Ростовской области 21-летнего парня осудили на семь лет «строгача» за убийство

В Ростовской области 21-летнего парня осудили на семь лет «строгача» за убийство
В городе Константиновске Семикаракорского района 21-летнего парня посадят на семь лет за убийство. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Молодой человек пришел в дом 49-летнего знакомого. Между ними вспыхнул конфликт. Парень схватил нож и набросился на мужчину. Повалив его на пол, обвиняемый нанес несколько ударов ножом в шею. После этого то же самое он сделал на лице. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Полицейским удалось задержать преступника. Во время расследования он находился в следственном изоляторе.

Как сообщили в СУ СК по региону, 21-летний парень получил семь лет колонии строгого режима.
Фото: ростов.ру
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